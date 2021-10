Wissenschaft Mikroplastik in der Umwelt: ETH-Forscherin gewinnt Preis Die Geochemikerin Denise Mitrano hat einen Weg gefunden, um Mikroplastik in der Umwelt aufzuspüren. Dafür wird sie nun vom Schweizerischen Nationalfonds ausgezeichnet. 06.10.2021, 10.44 Uhr

Für ihre Forschung zu Mikroplastik erhält die ETH-Forscherin nun einen bedeutenden Preis. SNF

Menschgemachtes Plastik verschmutzt die Umwelt. In Mikro- und Nanopartikel zerkleinert stellt es nicht nur für die Ozeane und deren Bewohner, sondern auch für Süssgewässer und Böden ein immer grösseres Problem dar. Lange war es kaum möglich, den Verbreitungswegen dieser bis zu wenigen Millionstel Millimeter kleinen Partikel auf die Spur zu kommen.

Denise Mitrano ist das nun gelungen. Die Geochemikerin der ETH Zürich hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Mikroplastik in Gewässern, Böden und sogar Organismen nachverfolgen lässt. Für diese Leistung gewinnt sie den diesjährigen Marie Heim-Vögtlin-Preis, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Mittwoch bekannt gab. Jedes Jahr vergibt er den mit 25'000 Franken dotierten Preis an eine Nachwuchsforscherin.



Test in nachgebauter Kläranlage

Ursprünglich hatte sich Mitrano nicht mit Plastik, sondern mit synthetischen Metall-Nanopartikeln befasst, wie sie etwa in Textilien und Kosmetika enthalten sind. So kam sie auf die Idee, die Messmethoden für solche Nano-Metalle auf Plastikpartikel zu übertragen. Dazu entwickelte sie ein Verfahren, um Plastikteilchen chemisch mit Metallen zu versetzen.

In einer nachgebauten, kleinformatigen Kläranlage untersuchte die gebürtige US-Amerikanerin, was mit Plastikpartikeln dort passiert. Sie konnte zeigen, dass diese Kläranlage tatsächlich über 95 Prozent des Mikro- und Nanoplastiks aus dem Wasser entfernt und folglich im Klärschlamm anreichert. «Damit ist das Problem der Plastikverschmutzung aber nicht gelöst», wird Mitrano in der Mitteilung zitiert. Der Grund: Klärschlamm werde in vielen Ländern als Düngemittel verwendet, wodurch die Plastikpartikel wieder in die Umwelt gelangen. (rwa)