Wattestäbchen einschicken und die «Wer-bin-ich»-Frage beantwortet kriegen Firmen bieten immer kostengünstiger sogenannte Lifestyle Gentests an. Aus der eigenen DNA sollen Tipps für bessere Ernährung und effizientere Traningsmethoden gewonnen werden. Oder Hinweise auf die regionale oder ethnische Abstammung. Diese neuen Möglichkeiten werfen aber medizinische, rechtliche und moralische Probleme auf. TA-Swiss hat sie in einer Studie untersucht. Christoph Bopp 24.11.2020, 16.04 Uhr

Ein Modell eines DNA-Doppelstrangs.

«Erkenne dich selbst» - eine der vielen Weisheiten, die den Apollon-Tempel in Delphi zierten. Gemeint war: Der Mensch möge in sich hineinblicken und seine Möglichkeiten und Beschränkungen erkennen. In der Moderne kann man das auch – und womöglich tiefer. Dank technischer Hilfe. Wir können unseren DNA-Code einsehen, gewissermassen die Bauanleitung unseres Selbst.