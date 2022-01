Verschmutzung Neue Studie zeigt: So viel Nanoplastik landet in der Schweiz Eine Studie mit Schweizer Beteiligung zeigt erstmals auf, wie sich Nanoplastik durch die Luft verbreitet. Das Problem könnte grösser sein als bisher angenommen. Alice Guldimann 25.01.2022, 12.32 Uhr

Kleinste Plastikpartikel können sich über die Luft bis zu 2000 Kilometer weit verbreiten. Keystone

Wie sich Nanoplastik-Partikel über die Luft verbreiten, ist bisher noch weitgehend unerforscht. Eine neue Studie, an der Forscher Dominik Brunner von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) sowie Wissenschafter der Universität Utrecht und der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik beteiligt waren, gibt nun erste Anhaltspunkte. Sie zeigt auch, dass die Verbreitung von Nanoplastik durch die Luft «ein weitreichenderes Problem ist, als bisher angenommen», wie die Empa in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt.

Die Forschenden haben täglich eine kleine Fläche auf 3106 Metern Höhe auf dem Berg Hoher Sonnenblick in Österreich auf Plastik-Spuren hin untersucht. Der Ursprung der winzigen Teilchen konnte mit Hilfe von Wind- und Wetterdaten nachverfolgt worden. Etwa 30 Prozent der gemessenen Nanoplastik-Teilchen stammen demnach aus einem Radius von 200 Kilometern, vorwiegend aus Städten. «Aber auch Plastik aus den Weltmeeren gelangt offenbar über die Gischt der Wellen in die Luft», wie es in der Mitteilung weiter heisst. So seien rund 10 Prozent der in der Studie gemessenen Teilchen über 2000 Kilometer auf den Berg geweht worden.

Gefahr für Menschen ist noch nicht erforscht

Gemäss den Messungen in der Studie landen in der Schweiz jährlich 43 Trillionen feinster Plastikteilchen - etwa 3000 Tonnen. Diese Schätzungen sind gemäss der Mitteilungen im Verhältnis zu anderen Studien sehr hoch. Um die Werte zu überprüfen, seien aber noch weitere Tests nötig. Es handle sich jedoch um die genauste Erfassung der Luftverschmutzung durch Nanoplastik, die jemals durchgeführt wurde.

Plastik-Abfall erodiert durch Witterungseffekte und mechanischen Abrieb von Makroteilchen über Mikroteilchen bis hin zu Nanoteilchen. Diese sind so leicht, dass ihre Bewegung in der Luft am ehesten mit Gas verglichen werden kann. Welchen Einfluss Nanoplastik auf die menschliche Gesundheit hat, ist bis jetzt unklar. Klar ist jedoch, dass Nano-Teilchen anders als Mikroplastik in den menschlichen Blutkreislauf gelangen könnten.