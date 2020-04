Unispital Zürich plant grosse Studie: Können Blutverdünner bei Coronapatienten Leben retten? Der gezielte Einsatz von Blutverdünnern könnte bei der Bekämpfung von Covid-19 eine wichtige Rolle spielen. Eine Studie des Universitätsspital Zürich soll nun Klarheit schaffen. 23.04.2020, 15.07 Uhr

Die Behandlung von ambulanten Corona-Patienten mit Blutverdünnern könnte laut einer Studie des Universitätsspitals Zürich Leben retten. Keystone

(agl) Eine Studie des Zürcher Universitätsspitals (USZ) in einer Mailänder Universitätsklinik habe gezeigt, dass bei vielen Covid-19-Patienten Lungenembolien auftreten, schreibt das USZ am Donnerstag in einer Mitteilung. Bei einem Fünftel der 338 untersuchten Patienten traten Blutgerinnsel auf, die häufigste Form war dabei eine Lungenembolie.