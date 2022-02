Studie zeigt: Imkereien in Städten gefährden Wildbienen

Umwelt Studie zeigt: Imkerei in Städten gefährdet Wildbienen In den Schweizer Städten boomt die Bienenhaltung. Nun zeigt eine Studie der Forschungsanstalt WSL: Die Zunahme der Honigbienen übt Druck auf wilde Bestäuber aus. Dario Pollice 14.02.2022, 13.46 Uhr

Für Wildbienen wie die Seidenbiene wird es immer enger in den Städten. Keystone

Der moderne urbane Mensch tut gerne etwas für die Natur. Darum kauft er lokalen Honig, der am besten gleich auf den Dächern der eigenen Stadt produziert wurde. Oder er montiert eine Nisthilfe für Bienen auf dem Balkon. Entsprechend erlebt die Imkerei in den Städten einen regelrechten Boom.

Nun hat eine Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die Nachhaltigkeit dieses Wachstums unter die Lupe genommen. Das Resultat dürfte so manch einen urbanen Wohltäter erschrecken.

Ungenügende Blütenressourcen

Anhand eines Rechenmodells haben die Forschenden in vierzehn Städten die Anzahl Bienenstöcke mit dem dortigen Blütenangebot verglichen. Dabei stellten sie fest, dass sich die Menge an Imkereistandorten zwischen 2012 und 2018 von insgesamt 3139 auf 9370 beinahe verdreifacht hat, wie die WSL am Montag mitteilt.

Für die meisten Städte habe das Modell eine negative Bilanz ergeben. Das heisst: Das Angebot an Blütenressourcen ist ungenügend, um den Bedarf der Honigbienen zu decken. «Die Kernaussage unserer Resultate ist, dass die Grünflächen mit der bestehenden Dichte der Bienenstöcke nicht mithalten können», zitiert die Mitteilung den Forscher Joan Casanelles Abella.

Bessere Regulierung der Imkerei

Hinzu kommt, dass die Zunahme der städtischen Honigbienen Druck ausübt auf andere Bestäuber, unter anderem auch auf Wildbienen. Das Fazit der Forschenden: «Die städtische Imkerei trägt zur bereits abnehmenden Wildbienenvielfalt bei.» Gleichzeitig halten sie fest, dass die Bienen unter verschiedenen Stressfaktoren leiden wie Klimawandel, Mangel an Blütenressourcen und Schädlinge.

Ein Problem gemäss der WSL ist, dass die Imkerei eigentlich eine Form der Landwirtschaft ist, in den Städten aber vermehrt zu einer Freizeitaktivität geworden ist. Die Forschenden bemängeln, dass keine Vorschriften existieren, wo und in welchem Abstand die Bienenstöcke aufgestellt werden dürfen. «Wir müssen uns eine clevere Strategie ausdenken, um die Dichte der Bienenstöcke zu kontrollieren, so wie man es auch bei anderen Nutztieren tut, ohne dabei den guten Willen der Menschen negativ zu beeinflussen», lässt sich Casanelles Abella zitieren.

Weiter plädieren die Wissenschaftler dafür, dass städtische Gebiete festgelegt werden, die für Wildbienen besonders wertvoll sind, und dass die Bevölkerung über die Auswirkungen der unkontrollierten Imkerei aufgeklärt wird.