Für weniger Klima-Fürze: Fenaco lanciert neues Futter für Kühe

Landwirtschaft Für weniger Klima-Fürze: Fenaco lanciert klimaschonendes Futter für Kühe Fenaco will den Methanausstoss von Milchkühen reduzieren. Die Agrargenossenschaft hat deshalb ein klimaschonendes Futtermittel lanciert, dank dem die Kühe bis ein Fünftel weniger Methan «furzen» sollen. André Bissegger 16.07.2021, 08.54 Uhr

Die Schweizer Milchkühe sollen dank eines neuen Futtermittels weniger Methan ausstossen. Keystone