Tierschutz Wilderer bedrohen den Luchsbestand im Wallis In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich ein stabiler Bestand von Luchsen in der Schweiz etabliert – mit Ausnahme im Wallis. Forscher führen das auf Wilderei zurück. Illegale Schlingfallen, die entdeckt wurden, untermauern das. Dario Pollice 25.06.2021, 11.46 Uhr

Der Luchs hat sich in der Schweiz wieder angesiedelt, doch die Population ist laut WWF noch klein und verletzlich. Romano Cuonz

Anfang des letzten Jahrhunderts war der Luchs hierzulande ausgerottet. Vor rund 40 Jahren wurde die grösste Wildkatze Europas schliesslich wieder in der Schweiz angesiedelt. Mit Erfolg: Heute sind laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) wieder rund 300 Tiere in Schweizer Wäldern heimisch. Doch nicht in allen Regionen ist ihre Dichte gleich hoch. Vor allem das Wallis fällt mit einer ungewöhnlich geringen Luchsdichte auf – im Vergleich zum Jura und den Nordalpen.