Trotz Abgabeverbot: Jugendliche rauchen nicht weniger Zigaretten

Suchtverhalten Trotz Abgabeverbot: Zigarettenkonsum der Jugendlichen geht kaum zurück – ganz anders als beim Alkohol Jugendliche verzichten wegen des Abgabeverbots von Zigaretten an Minderjährige kaum aufs Rauchen. Das zeigt eine neue Studie der Universitäten Basel und Lausanne. 05.07.2021, 11.45 Uhr

Die Jugendlichen nehmen das Rauchen nicht als schädlicher wahr, als vor dem Abgabeverbot. Oliver Menge

Das Verkaufsverbot von Zigaretten an Jugendliche scheint kaum Einfluss auf das Konsumverhalten der Zielgruppe zu haben. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag publizierte Studie der Universitäten Basel und Lausanne. Untersucht wurde die Entwicklung des Zigarettenkonsums der Jugendlichen vor und nach der Einführung des Abgabeverbots in den jeweiligen Kantonen. Das Verbot wurde seit 2006 nach und nach in allen Kantonen, ausser Appenzell Innerrhoden und Schwyz eingeführt. In mehr als der Hälfte der Kantone gilt sie bis 18 Jahren, so auch in Bern, Baselland und -stadt sowie Solothurn, In Aargau, Zürich, St. Gallen und Luzern etwa gilt sie nur bis 16 Jahren.