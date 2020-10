Studie zeigt: rund 70 Prozent der 16 bis 17-Jährigen rauchen Eine neue Studie des Universitäts-Kinderspital Zürich zeigt: Rund 70 Prozent der Mädchen und rund 60 Prozent der Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren im Kanton Zürich rauchen – mit teils schweren Folgen. 14.10.2020, 15.27 Uhr

E-Zigaretten sind bei Kinder und Jugendlichen besonders beliebt. 73 Prozent der Befragten greifen am liebsten zu der modernen Alternative.

(sre) Rund 70 Prozent der befragten Mädchen und rund 60 Prozent der befragten Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren gaben an, gelegentlich oder regelmässig Zigaretten, E-Zigaretten oder Shisha zu konsumieren. Je älter die Jugendlichen, desto mehr von ihnen rauchen, wie das Universitäts-Kinderspital Zürich am Mittwoch mitteilt. Jeder und jede fünfte davon rauche mehrmals in der Woche oder täglich.