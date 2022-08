Diese vier Nachbarschaftypen leben gegenüber von Ihnen

Vier Nachbar-Typen Will mein Nachbar mehr Kontakt oder soll ich ihn in Ruhe lassen? Neue Studie liefert Antworten Eine Studie hat sich nun erstmals mit den nachbarschaftlichen Beziehungen hierzulande befasst. Dabei kristallisieren sich vier Arten von Nachbarn heraus. Welcher Typ sind Sie? Dario Pollice Jetzt kommentieren 02.08.2022, 11.00 Uhr

Wie gross ist das Vertrauen hierzulande in den Nachbarn von nebenan? Diesen und weiteren Fragen zur Nachbarschaft ging das Gottlieb Duttweiler Institut nach. (Symbolbild) Getty Images

Auf dem Dorf kennt jeder jeden und man weiss oft auch über die Sorgen und Freuden der eigenen Nachbarn Bescheid. Doch mit 83 Prozent lebt der Grossteil der Schweizer Bevölkerung heute in einer Stadt oder in ihrem Umland.

Daher drängt sich die Frage auf: Wie steht es um die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Schweiz? Wie stark ist das Vertrauensverhältnis zu den Nachbarn? Und wünschen sich die Menschen mehr Nähe zu ihren Nachbarn oder reicht ihnen ein kurzes «Hallo» im Treppenhaus?

Das Gottlieb Duttweiler Institut der Migros-Gruppe ist diesen Fragen in einer Nachbarschaftsstudie auf den Grund gegangen. In dessen Auftrag hat das Marktforschungsunternehmen Intervista Anfang Mai eine repräsentative Online-Befragung unter schweizweit 1021 Personen zwischen 15 und 79 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse hat das Institut am Dienstag veröffentlicht.

Ein freundliches Nebeneinander

Diese zeigen, dass die Menschen in der Schweiz ein «eher distanziertes Verhältnis» zu ihren Nachbarn haben, wie die Studienautorinnen und -autoren festhalten. Freundliches Nebeneinander statt aktives Miteinander bestimmt den Alltag. Zwei Drittel der Befragten treffen ihre Nachbarn mindestens einmal pro Woche spontan. Geplante Treffen finden hingegen seltener statt: Vier von zehn Personen treffen sich mindestens einmal im Monat, wobei vor allem ältere Menschen und solche mit Kindern häufiger Kontakt zu ihren Nachbarn haben.

Das eher distanzierte Verhältnis scheint die meisten allerdings nicht gross zu bekümmern. Im Gegenteil: Für 81 Prozent der Befragten stimmt die Häufigkeit der Kontakte mit den Nachbarn so, wie sie ist. 16 Prozent würden sie gerne häufiger treffen, während sich zwei Prozent weniger Kontakt wünschen.

Zugleich legt die Studie dar, dass das Vertrauen in die Menschen nebenan gross ist: Fast 90 Prozent haben angegeben, ihren Nachbarn zu vertrauen und drei Viertel fühlen sich in der Nachbarschaft sicher. Hilfeleistungen sind ebenfalls gang und gäbe: Rund zwei Drittel der Befragten leiht ab und an Essenszutaten und Werkzeuge aus, bei längerer Abwesenheit giesst fast die Hälfte nebenan die Pflanzen und rund ein Viertel kümmert sich dann um das Büsi oder den Hund.

Die vier Nachbarschaftstypen

Nebst einer quantitativen Befragung liess das GDI auch eine qualitative Studie durchführen. 51 Frauen und 49 Männer wurden demnach zu ihren Vorstellungen von Nachbarschaft befragt. Aus den Antworten haben die Studienautoren vier Nachbarschaftstypen definiert.

Die Distanzierten

Zu ihnen zählt mit 47 Prozent der Grossteil der Bevölkerung. Abstand, Diskretion und Unabhängigkeit sind ihr Credo. Mit dem Nachbarn über das jüngste Rückenleiden reden, das einen wieder plagt? Wohl kaum. Die «Distanzierten» grüssen mit einem freundlichen «Hallo», aber alles was darüber hinausgeht, empfinden sie eher als lästig. «Sie möchten weder gestört werden noch zur Last fallen», halten die Studienautoren fest. Sie wohnen am liebsten in ihrem eigenen freistehenden Haus – mit einem gewissen Abstand zu den Nachbarn.

Selbst wenn im Haus ein Gemeinschaftswaschraum vorhanden ist, kauft sich dieser Nachbarschaftstypus lieber eine eigene Waschmaschine. Teilen wollen sie nur das absolute Minimum. Diskretion ist den Distanzierten ebenfalls wichtig. Über Szenen oder Routinen aus dem Privatleben der Nachbarn, die sie zufällig mitbekommen, tratschen sie nicht beim Coiffeur oder Kaffee mit Freunden. Sie erwarten, dass es ihre Nachbarn gleich handhaben.

Doch die Distanzierten leben keineswegs völlig abgekapselt von ihren Nachbarn und können auch nahbar sein. Ab und zu schätzen sie etwa einen gemeinsam organisierten Anlass. Dies verknüpfen sie am liebsten mit einem nützlichen Zweck wie beispielsweise einer Eigentümerversammlung oder dem Elternabend der Kinder. So können sie das Private eingrenzen.

Zwar bieten die Distanzierten selten aktiv Hilfe an. Werden sie jedoch um Hilfe gebeten, sind sie im Notfall für ihre Nachbarn da. Vorausgesetzt, die Nachbarn klingeln nur dann, wenn es wirklich keine andere Lösung gibt.

Die Inspirationssucher

Sie machen 30 Prozent der Bevölkerung aus und zählen somit zum zweithäufigsten Nachbarschaftstypus. Sie suchen bewusst die Unterschiedlichkeit und legen grossen Wert auf eine durchmischte Nachbarschaft. «Nachbarinnen und Nachbarn sollen inspirieren, man möchte gemeinsam etwas Sinnvolles tun, eine gute, anregende Zeit miteinander verbringen», halten die Studienautorinnen fest. Dieser Typus packt gerne auch mal mit an - zum Beispiel um mit den Nachbarn einen gemeinsamen Gemüsegarten anzulegen. Am häufigsten ist er in grösseren Mehrfamilienhäusern zu Hause.

Die Inspirationssucher gehen offen auf andere Menschen zu und unterstreichen die Toleranz von unterschiedlichen Lebensformen. Den Austausch mit den Nachbarn suchen sie; im Gespräch möchten sie ihr Gegenüber besser kennenlernen.

Entsprechend reicht es diesem Typus nicht, sich bloss ab und zu im Treppenhaus zu begegnen und bei Bedarf die Pflanzen nebenan zu giessen, Gemeinschaft und Nachbarschaft sind für die Inspirationssuchenden nicht nur leere Worthülsen, sondern sollen gelebt werden. Im Idealfall geschieht dies im Kollektiv und «in gemeinsamer, nachhaltiger Aktion mit einem guten Ergebnis, auf das alle stolz sein können», so die Studienautoren.

Die Beziehungspfleger

14 Prozent gehören zum Typus Beziehungspflegerin und Beziehungspfleger. Nähe und ein Gefühl von Gemeinschaft ist ihnen sehr wichtig. Der Umgang mit den Nachbarn ist relaxt, das Verhältnis fast schon familiär. Gemeinsame Aktivitäten sind gewünscht. Grillabende, Hauskonzert oder ein Picknick? Je mehr man zusammen unternimmt, um so besser. Für diesen Typus ist die Nachbarschaft «eine Art Ersatzfamilie und Teil ihres Zuhauses», heisst es in der Studie.

Die Beziehungspfleger legen grossen Wert auf Achtsamkeit. Oft kennen sie ihre Nachbarn bestens. Das heisst: Herr Frey weiss, dass Frau Widmer Mittags gerne ein Nickerchen hält. Darum lässt er in dieser Zeit den Rasenmäher im Geräteschuppen. Und Frau Konrad weiss, dass Herr Meier am Freitag mit Freunden seinen Geburtstag auf der Terrasse feiert und toleriert entsprechend, wenn es spät Abends etwas lauter ist.

Ihre Nachbarschaft suchen sich die Beziehungspfleger bewusst aus. Idealerweise denken die Nachbarn ähnlich wie sie selbst. Sie kommen aus demselben Milieu, teilen dieselben Werte, vielleicht sogar ähnliche Interessen. «Beziehungspflegerinnen und Beziehungspfleger wünschen sich eine Homogenität, die sich harmonisch anfühlt», fassen die Studienautorinnen zusammen. Die engen Kontakte sollen den nachbarschaftlichen Zusammenhalt stärken, was diesem Typus besonders am Herzen liegt.

Die Werteorientierten

Zu diesem Nachbarschaftstypus lassen sich 10 Prozent der Bevölkerung einordnen. Sie wollen vor allem unter Gleichgesinnten wohnen. Das heisst: Wenn Werteorientierte sich auf die Suche auf ein neues Zuhause machen, stellen sie sich die Frage, wer in der Gegend und im gleichen Haus wohnt. Sie erwarten, dass ihre Nachbarn die gleichen Werte teilen und dieselben Spielregeln befürworten, etwa was die Sauberkeit und Ordnung betrifft. Wenn alle der Meinung sind, dass Schuhe nicht ins Treppenhaus gehören, lebt man reibungsloser zusammen.

Die Werteorientierten wünschen sich einen rücksichtsvollen Umgang mit den Nachbarn. Gemeinsam auf der Terrasse grillieren oder ein Hoffest veranstalten? Lieber nicht. Das hiesse zu viel Verpflichtung, zu viel Nähe. Den Werteorientierten reicht es vollkommen, wenn man sich flüchtig kennt und dann und wann ein Wort im Treppenhaus tauscht. Ihnen ist es wichtig, «gut miteinander auszukommen und freundliche, respektvolle Distanz zu wahren», so die Studienautoren.

Ähnlich wie die Distanzierten leben aber auch die Werteorientierten nicht völlig abgekapselt von ihren Nachbarn. Sie sind verlässlich und helfen zur Not mit Zucker oder Kaffeekapseln aus, sollte der Nachbar mal an der Tür klingeln. Respekt steht für diesen Nachbarschaftstypus im Vordergrund, weshalb es für sie selbstredend ist, dass sie - wo nötig - auf die Bedürfnisse ihrer Nachbarn eingehen.

Mehrheit lebt seit über zehn Jahren in aktueller Nachbarschaft

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das nachbarschaftliche Verhältnis in der Schweiz zwar von Distanz und aber auch von grossem Vertrauen geprägt ist. Auch wenn die vier Nachbarschaftstypen sich zum Teil stark unterscheiden: Bei allen ist ein «solides Grundvertrauen» fest verankert, wie die Studie festhält.

Die Mehrheit der Befragten schätzt ihre Nachbarn, auch wenn sie ihnen lieber nicht zu nahe kommen wollen. Gleichzeitig sind sie jederzeit verfügbar, wenn man sie zur Not braucht. Das ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Denn der Grossteil der Umfrageteilnehmer lebt den Studienergebnissen zufolge seit über zehn Jahren in ihrer aktuellen Nachbarschaft. Zudem hat sie kaum schlechte Erfahrungen mit den Nachbarn gemacht. Die langjährige Vertrautheit schafft gemäss den Autorinnen somit ein entsprechendes Vertrauen.

Die Studie liefert erstmals eine Bestandesaufnahme über die nachbarschaftlichen Verhältnisse hierzulande. Ob und wie sich das Verhältnis zu den Nachbarn wandelt, würden aber erst Langzeitstudien zeigen, räumen die Autoren ein. Denn: «Nachbarschaft ist ein Prozess und kein Zustand.» Wie sich die Gesellschaft wandle, spiegle sich nicht zuletzt auch in der Nachbarschaftlichkeit.

