Studie Geschwister von Menschen mit Behinderung lernen zu funktionieren Eine Studie beleuchtet erstmals die Situation der Geschwister, die eine Schwester oder einen Bruder mit einer Behinderung oder schweren Erkrankung haben. Aufgrund der Ergebnisse sollen die Angebote für Betroffene ausgebaut werden. André Bissegger 29.04.2021, 12.45 Uhr

Eine Studie befasste sich erstmals in der Schweiz mit der sogenannten Geschwisterthematik. (Symbolbild) Keystone

Die Thematik der Geschwister von Menschen mit einer Behinderung oder Erkrankung ist in der Schweiz bislang wenig erforscht. Der Verein Raum für Geschwister (VRG) will das ändern und hat bei der Hochschule Luzern Soziale Arbeit eine mehrteilige Studie in Auftrag gegeben. Nun liegen die Resultate der Literaturrecherche vor, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Er will die Ergebnisse als Grundlage nutzen, um seine Angebote und Aktivitäten weiterzuentwickeln und auszubauen.