Psychiatrie Beschimpfung und sexuelle Übergriffe: Pflegende sind häufig von Gewalt betroffen Gewalt gegen Pflegende ist ein virulentes Problem in der stationären Psychiatrie. Eine neue Studie der Universität Basel zeigt nun detailliert auf, wie gross die Gefahr von Angriffen wirklich ist. André Bissegger 23.11.2021, 14.02 Uhr

Pflegende auf stationären Psychiatrien sind häufig von Gewalt betroffen. (Symbolbild) Keystone

Gewalt von Patientinnen und Patienten gegenüber Pflegenden sei ein bekanntes Problem in der stationären Psychiatrie, schreibt die Universität Basel in einer Mitteilung. Sie hat am Dienstag eine neue Studie veröffentlicht, in der die Häufigkeit und der Schweregrad von verbaler, physischer und sexueller Gewalt von Patientinnen und Patienten gegenüber Pflegenden erfasst sind. Auch untersucht sie den Zusammenhang zwischen Merkmalen der Pflegenden und dem Auftreten von Gewalt.