Schweizer Forscher entwickeln langlebigere Technologie für Wasserstoff-Fahrzeuge Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Bern hat einen Elektrokatalysator für Wasserstoff-Brennstoffzellen entwickelt, der ohne Kohlenstoffträger auskommt und dadurch stabiler ist. 24.08.2020, 18.34 Uhr

Mittels eines neuen Katalysators könnten Wasserstoff-Fahrzeuge langlebiger gemacht werden. (Symbolbild) Keystone