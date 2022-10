Überwachung von Patientendaten gegen Antibiotika-Resistenzen

Resistenz-Problem Forscher fanden Ärzte, die sehr oft Antibiotika verschreiben - neue Test sollen Abgabe reduzieren Forschende der Universität Basel haben einen Weg gefunden, mithilfe von Daten der Krankenkassen Ärzte zu kontaktieren, die besonders häufig Antibiotika verschreiben. Und ein einfacher Test kann bei Lungenentzündung ein bakterieller Infekt ausschliessen. Peter Walthard 04.10.2022, 09.45 Uhr

Zwei vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Studien zeigen auf, wie die Schweiz den Verbrauch von Antibiotika senken könnte. (Symbolbild) Keystone

Die Daten, die den Forschenden von den drei grössten Krankenkassen zur Verfügung gestellt wurden, waren anonymisiert. Dennoch gelang es dem Team um den Basler Epidemiologen Heiner Bucher herauszufinden, welche Ärzte besonders häufig Antibiotika verschreiben. «Aus den Abrechnungsdaten von Krankenkassen lässt sich für einzelne Patientinnen und Patienten herauslesen, wann, für was und in welcher Praxis sie ein Antibiotikum erhalten haben», schreibt der Schweizerische Nationalfonds (SNF), der die Studie mitfinanziert hat, am Dienstag in einer Mitteilung.