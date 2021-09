Evangelische Allianz und Freikirchen.ch neu im Rat der Religionen

Religion «Rat der Religionen» öffnet sich für evangelikale und freikirchliche Verbände Der aus den Landeskirchen hervorgegangene «Rat der Religionen» hat die Schweizerische Evangelische Allianz und den Dachverband Freikirchen.ch einstimmig aufgenommen. 10.09.2021, 12.05 Uhr

Die Spitze des um die Schweizerische Evangelische Allianz und den Dachverband Freikirchen.ch erweiterten Rat der Religionen. Schweizerische Evangelische Allianz/HO

Die in Spiez am Donnerstag beschlossene Erweiterung soll den interreligiösen Dialog und die Förderung des religiösen Friedens in der Schweiz weiter stärken, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag. Dem Aufnahmeentscheid sei ein rund zwei Jahre dauernder Prozess vorausgegangen. Dabei hatten die beiden evangelikalen und freikirchlichen Verbände Besucherstatus beim Rat der Religionen gehabt.