Pharmazie Entwickelt in der Schweiz: USA lassen Alzheimer-Medikament zu Die US-Arzneimittelbehörde hat ein umstrittenes Medikament gegen Alzheimer zugelassen, das die Ursache der Krankheit bekämpfen könnte. Erforscht wurde der Wirkstoff in Zürich. 07.06.2021, 19.18 Uhr

Die US-Arzneimittelbehörde hat ein Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Dessen Wirkstoff wurde in Zürich erforscht. (Symbolbild) Keystone

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat am Montag ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen, dessen Wirkstoff Aducanumab in Zürich erforscht wurde. Auf der Website der Biotechnologiefirma Neurimmune mit Sitz in Schlieren heisst es, man habe das Medikament zusammen mit Forschern der Uni Zürich erfunden. Gemäss der FDA handelt es sich bei dem Wirkstoff um die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen wurde.