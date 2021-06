Personalie Nach Tod von Konrad Steffen in Grönland: Beate Jessel ist neue WSL-Direktorin Beate Jessel wird neue Direktorin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Sie tritt die Nachfolge von Konrad Steffen an. 04.06.2021, 16.13 Uhr

Beate Jesse wird neue Direktorin des WSL. Sie folgt auf Konrad Steffen der in Grönland tödlich verunglückt ist. HO

Prof. Dr. Beate Jesse tritt ihr Amt am 1. September an, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung am Freitag mitteilte. Die 59-Jährige arbeitet aktuell als Präsidentin des deutschen Bundesamts für Naturschutz. Nun hat sie der Bundesrat auf Antrag des ETH-Rates zur neuen WSL-Direktorin ernannt. Insgesamt seien für die Nachfolge von Konrad Steffen 30 Bewerbungen eingegangen. Mit ihrer neuen Funktion ist auch eine Professur an der ETH Zürich und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) verbunden.