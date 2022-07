Matterhorn: Darum raten Bergführer von Gipfelaufstieg ab

Nachgefragt Gefahr am Matterhorn zu gross: Darum raten Bergführer von Gipfelaufstieg ab Das Gipfelfeld des Matterhorns ist derzeit gefährlich für Alpinisten. Die Zermatter Bergführer raten deshalb seit Wochenbeginn dringend davon ab, zum Gipfel aufzusteigen. Der Präsident des Walliser Bergführerverbands erklärt die Hintergründe. Interview: Reto Wattenhofer 27.07.2022, 18.22 Uhr

Aufgrund der hohen Temperaturen raten Bergführer von einer Matterhorn-Besteigung ab. (Archivbild) Keystone

Roman Haltinner ist seit mehr als 20 Jahren aktiver Bergführer und arbeitet Vollzeit. Er ist Mitglied der Sektion Zermatt und ist seit Anfang Jahr Präsident des Walliser Bergführerverbandes. Haltinner hat die meisten 4000er in der Schweiz erklommen und war schon auf Bergsteigertouren in Südamerika, Nepal und den USA.

Roman Haltinner, warum rät das Bergführervermittlungsbüro Zermatters der örtlichen Sektion des Walliser Bergführerverbandes vom Aufstieg auf den Gipfel des Matterhorns ab?

Roman Haltinner: Im Sommer befinden sich während der Hochsaison täglich bis zu 40 Seilschaften mit bis zu 90 Alpinisten auf dem Weg zum Matterhorn. Kurz vor dem Gipfel gibt es normalerweise ein Schneefeld. Darunter hat es lose Steine. Weil der Gipfel wegen der hohen Temperaturen aktuell völlig schneefrei ist, können losgetretene Steine tiefer kletternde Seilschaften gefährden.

Wie oft kommt es generell vor, dass vom Aufstieg auf einen Gipfel abgeraten wird?

Das passiert in den Schweizer Alpen eher selten. Jüngst war das bei der Normalroute auf die Jungfrau der Fall oder am Pollux. Anders in den französischen Alpen: In Chamonix am Mont Blanc kommt das fast jeden Sommer vor.

Trotz der Risiken lässt sich der Berg nicht sperren. Welche Gefahren lauern auf Alpinisten, die alle Warnungen in den Wind schlagen und den Gipfel erklimmen?

Die Hauptgefahr ist sicherlich der Steinschlag. Allerdings ist er in diesem Fall menschengemacht. In wahrscheinlich über 90 Prozent der Fälle wird er von Bergsteigern ausgelöst. Im Moment ist die Gefahr von einem spontanen Felsausbruch dagegen noch klein.

Ein erfahrener Bergsteiger sagt sich nun vielleicht: Ich steige trotzdem auf den Gipfel. Eine dumme Idee oder ist das Risiko vertretbar?

Das kann ich nicht beantworten. Jeder Bergsteiger muss das für sich selber entscheiden. Gleiches gilt für einen Bergführer. Er muss beurteilen, ob das Risiko für seine Seilschaft vertretbar ist. Selbst ein erfahrener Alpinist sollte im Hinterkopf behalten, dass er durch sein Verhalten andere Alpinisten gefährden könnte.

Wie oft kommt es vor, dass das Gipfelfeld am Matterhorn schneefrei ist? Haben Sie das schon mal erlebt?

Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Zuletzt habe ich das im Jahrhundertsommer von 2003 erlebt – also vor bald 20 Jahren. Häufiger ist jedoch der umgekehrte Fall, dass es zu viel Schnee hat. Ich erinnere mich an 2015, als die Hörnlihütte fertiggestellt wurde. Immer wieder wurde der Gipfel des Matterhorns zugeschneit. Viele haben gesagt, man kann nicht hochgehen, weil so viel Schnee liegt. Die heutige Situation entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Die Bergtouren auf das Matterhorn sind ein lohnendes Geschäft. Fällt jetzt die Sommersaison ins Wasser?

Aus Sicht von den meisten Bergführern nicht. Es gibt ja genügend andere Touren, die reizvoll sind. Für gewisse Kunden ist es vielleicht auch eine Chance, mal über den eigenen Tellerrand zu blicken und sich nicht auf einen Berg oder Route zu versteifen. Im Wallis und der Schweiz gibt es zahlreiche lohnende Bergtouren.

Haben Sie Reaktionen von Alpinisten und Touristen auf die Empfehlung erhalten?

Ja. Einige Kunden waren enttäuscht. Das ist verständlich: Sie kommen oft von weit her und haben sich teilweise monatelang auf den Gipfelaufstieg vorbereitet. Negative Reaktionen gab es meines Wissens trotzdem kaum. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung als Bergführer, ihnen die Gründe zu erklären und sie zu beraten. Dazu gehört auch ein Plan B mit einer anderen schönen Tour. In der Regel ist das Verständnis gross. Niemand möchte schliesslich, dass ihm ein Stein auf dem Kopf landet.

Was müsste geschehen, damit sich die Situation entschärft?

Es braucht Niederschlag auf 4000 Metern in Form von Schnee. Wegen der hohen Temperaturen ist die Nullgradgrenze so weit gestiegen, dass es auf dieser Höhe aktuell auch regnet. Die Situation kann sich aber rasch ändern. Aber wie gesagt: Das Matterhorn ist nur einer von vielen Gipfeln.