Mehr Kitaplätze erhöhen laut einer neuen Studie das Wirtschaftswachstum massiv Eine neue Studie soll den politischen Kampf für mehr Kitaplätze beflügeln: Würden mehr neue Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder geschaffen, stiege die Wirtschaftsleistung der Schweiz massiv an, so deren Fazit. 13.09.2020, 13.45 Uhr

Mehr Kitaplätze, grösseres Wirtschaftswachstum: Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie im Auftrag der Jacobs Foundation. (Symbolbild) Keystone

(sat) Konkret kommt die Studie von BAK Basel im Auftrag der Jacobs Foundation zum Schluss, mit staatlichen Investitionen in 21'000 neue Plätze für Kinder im Vorkindergartenalter könne das Bruttoinlandprodukt (BIP) um rund ein halbes Prozent oder 3,3 Milliarden Franken gesteigert werden. Zuerst über die Studie berichtet hat die «NZZ am Sonntag». Laut der Zusammenfassung, die auch CH Media vorliegt, ist mit dieser BIP-Steigerung zwar erst in 80 Jahren zu rechnen. «Die Volkswirtschaft profitiert jedoch bereits vorher», schreiben die Studienautoren. Mit einem entsprechenden Investitionsprogramm liege die Wirtschaftsleistung bereits ab dem ersten Jahr höher als ohne.