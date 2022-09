Marcel Benoist Preis ETH-Physikerin erhält bedeutendsten Schweizer Wissenschaftspreis Der diesjährige Marcel Benoist Preis geht an die Physikprofessorin Ursula Keller. Die Auszeichnung gilt als renommiertester Forschungspreis der Schweiz. Rechtsprofessorin und Medizinerin Kerstin Noëlle Vokinger erhält den Nachwuchspreis Latsis. Dario Pollice 12.09.2022, 11.15 Uhr

Seit 1997 ist Ursula Keller ordentliche Professorin für Experimentalphysik an der ETH Zürich. HO/Heidi Hostettler

Ursula Keller, Professorin für Experimentalphysik am Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich, erhält den diesjährigen Marcel Benoist Preis. Dieser gilt als bedeutendster Forschungspreis hierzulande und ist mit einer Viertelmillion Franken dotiert. Die gebürtige Zugerin mit Jahrgang 1959 wird für ihre «wegweisenden Arbeiten in der Kurzzeit-Laserphysik» ausgezeichnet, wie die Marcel Benoist Stiftung und der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Dienstag mitteilen.