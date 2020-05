Krebsmedikamente müssten eigentlich gar nicht so teuer sein Laut einer internationalen UZH-Studie gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem klinischen Nutzen und den Kosten eines Medikamentes. Die Forscher fordern, die Wirksamkeit bei der Preisgestaltung einzubeziehen. 01.05.2020, 06.00 Uhr

Chemotherapien sind teuer. Doch die Preise für die Krebsmedikamente sind nicht immer gerechtfertigt. (Symbolbild) Keystone

(sku) Die hohen Preise für Krebsmedikamente sind nur teilweise gerechtfertigt. Zu diesem Schluss gelangt ein internationales Forschungsteam der Universität Zürich und der Harvard Medical School in ihrer am Freitag veröffentlichten Studie. Von den untersuchten europäischen Ländern hat die Schweiz gemäss Studie hinter England die zweithöchsten Tarife für Krebsmedikamente, in Deutschland und Frankreich sind die Medikamente günstiger — Amerikaner bezahlen für das gleiche Medikament im Schnitt doppelt so viel.