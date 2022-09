Konsumpsychologie Studie zeigt: Die eigenen vier Wände machen nicht zwangsläufig glücklich Wer sich ein Eigenheim kauft, stellt sich das Leben darin meist schöner vor, als es ist: Laut einer Studie der Universität Basel überschätzen Konsumenten den positiven Effekt auf ihr Glück. Peter Walthard 20.09.2022, 12.48 Uhr

Der Kauf eines Eigenheims macht oft nicht ganz so glücklich wie erhofft. (Symbolbild) Keystone

Wer sich ein Eigenheim kauft, erhofft sich davon meist mehr Lebenszufriedenheit. Ob sich diese nach dem Umzug in die eigenen vier Wände tatsächlich einstellt, ist eine andere Frage. Dieser versuchten nun zwei Basler Ökonomen mit wissenschaftlicher Methode auf den Grund zu gehen. Ihr Ergebnis: «Der positive Effekt auf die Zufriedenheit hält weniger lange an, als die Leute erwarten.» Dieses Resultat wurde in der Fachzeitschrift «Journal of Happiness Studies» publiziert und am Dienstag von der Universität Basel kommuniziert.