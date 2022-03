Klimawandel Wärmeliebende Wasserinsekten auf dem Vormarsch Die Vielfalt der Insektenarten in Schweizer Gewässern ist im letzten Jahrzehnt stabil geblieben. Allerdings gibt es eine Verschiebung: Wärmeliebende Arten breiten sich in höhere Lagen aus. 23.03.2022, 10.26 Uhr

Mag keine Pestizide: Die Bestände der Steinfliege sind in den letzten zehn Jahren nicht gesunken. HO WSL

Die Artenzahlen der Insekten in Schweizern Gewässern sind stabil. Dies ist das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Eidgenössischen Forschungsstelle für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und der ETH-Wasserforschungsabteilung Eawag. Verschiebungen zeigen jedoch, dass die Insektenwelt auf die Veränderungen in der Umwelt reagiert. So haben wärmeliebende Arten in mittleren bis höheren Lagen zugenommen. Häufiger geworden sind auch Arten, die nicht empfindlich auf Pestizide reagieren.

Gleichzeitig zeigen sich bislang kaum negative Effekte der Änderungen. Arten, die kühlere Bedingungen bevorzugen, seien nicht verschwunden, heisst es in einer Mitteilung der WSL. Und: Auch die Artenzahlen von Insekten, die empfindlich auf Pestizide reagieren, wie etwa die Steinfliege, sind zwischen 2010 und 2019 stabil geblieben. «Die klaren Ergebnisse mit stabilen und steigenden Artenzahlen über die Zeitspanne von nur zehn Jahren haben uns sehr überrascht», wird Studienautorin Friederike Gebert zitiert.

Dem Klimawandel könnte dabei für einmal eine positive Rolle zukommen: Wärmere Temperaturen erlauben es vielen Arten, in höher gelegene Bäche, Flüsse und Seen vorzustossen. Noch nicht klar sei aber, inwiefern dadurch kälteliebende Arten verdrängt würden, so die Studie. Ob auch Massnahmen im Gewässerschutz einen positiven Effekt auf die Artenvielfalt bei den Wasserinsekten hatten, lasse sich mit den vorhandenen Daten noch nicht sagen, so die Mitteilung weiter. (wap)