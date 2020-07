Studie an Affen zeigt: Je grösser das Gehirn, desto komplexer das Fingerspitzengefühl Affenarten mit grossen Gehirnen beherrschen schwierigere Handgriffe als solche mit kleinen. Bei Menschen dauert das Erlernen des Werkzeuggebrauchs am längsten, wie die Universität Zürich zeigt. 24.07.2020, 20.00 Uhr

Schimpansen erlernen komplexe Fingerfertigkeiten, weil sie ein grösseres Gehirn als andere Affenarten haben. Keystone

(sku) Menschen sind sehr geschickt mit ihren Händen. Aber sie brauchen auch sehr lange, bis die verschiedenen Fingerfertigkeiten erlernt sind. So dauert es beispielsweise rund sechs Jahre, bis Kinder Schnürsenkel binden können. Viele Affenarten haben in diesem Alter bereits den ersten Nachwuchs. Forschende der Universität Zürich (UZH) haben deshalb erforscht, weshalb Menschen im Vergleich zu ihren nächsten Verwandten so viel länger brauchen, um feinmotorische Fertigkeiten auszubilden. Wie die UZH am Freitag mitteilte, liegt die Erklärung in der Grösse des Gehirns.