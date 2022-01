Häusliche Gewalt Schweizer Studie registriert mehr häusliche Gewalt bei Jungen Gemäss einer Studie kam es in der Pandemie zu keinem Anstieg der häuslichen Gewalt – mit zwei Ausnahmen: Bei Jüngeren und Personen mit Migrationshintergrund gab es deutlich mehr Gewalt. 10.01.2022, 08.44 Uhr

Männer waren 2021 häufiger von häuslicher Gewalt betroffen als Frauen, so eine Studie. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt führte die Pandemie in der Schweiz nicht zu mehr Gewalt in Partnerschaften. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag im Journal «Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie» veröffentlichte Studie von Forschern der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Wie schon in einer ersten Umfrage von 2018 berichteten rund drei Prozenten der Befragten von Gewalt in der Partnerschaft. Der Anteil der Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, stieg dabei von 2,6 auf 3,3 Prozent, während jener der Frauen von 3,3 auf 3 Prozent sank.