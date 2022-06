Glaziologie Grönland benennt Gletscher nach verstorbenem WSL-Direktor Steffen Späte Ehre für den verstorbenen Schweizer Wissenschaftler Konrad Steffen: In Grönland ist ein Gletscher nach dem früheren WSL-Direktor benannt worden. 20.06.2022, 11.03 Uhr

WSL-Direktor Konrad Steffen im August 2017 zusammen mit der damaligen Bundespräsidentin Doris Leuthard auf Grönland. (Archivbild) Keystone / UVEK

Der Schock war gross, als der damalige Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Konrad Steffen, im August 2020 plötzlich aus dem Leben schied. Der Forscher starb während einer Feldforschung in Grönland, als er in eine Gletscherspalte stürzte. Nun wird dem Glaziologen eine späte Ehre zuteil: In Grönland wurde ein Gletscher nach ihm benannt, wie die WSL am Montag mitteilte. Den Entscheid hat das Grönländische Komitee für Ortsnamen getroffen.