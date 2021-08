Gesundheit Vielen Sozialhilfebezügern geht es gesundheitlich schlecht Wer Sozialhilfe bezieht, ist gesundheitlich überdurchschnittlich stark angeschlagen. Das zeigt eine Studie der Berner Fachhochschule (BFH) und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). 25.08.2021, 10.33 Uhr

Sozialhilfebeziehenden geht es häufig gesundheitlich schlechter als anderen Bevölkerungsgruppen. (Symbolbild) Keystone

«Sozialhilfebeziehende weisen einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand auf als die Restbevölkerung und auch als andere Bevölkerungsgruppen in prekären finanziellen Verhältnissen», wird ZHAW-Projektleiter Marc Höglinger in einer gemeinsamen Mitteilung der Hochschulen vom Mittwoch zitiert. Sie schätzen nicht nur ihre subjektive Gesundheit schlechter ein, sondern leiden häufiger auch an einer oder mehreren chronischen Krankheiten.