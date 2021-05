Gesundheit Studie zeigt: Schweizer Bevölkerung schluckt zu häufig Säureblocker Säureblocker sind allgegenwärtig: Sie helfen gegen Sodbrennen oder Magengeschwüre. Nun kommt eine Schweizer Studie zum Schluss: Die Medikamente werden in jedem vierten Fall falsch verschrieben. 11.05.2021, 06.45 Uhr

Säureblocker: Häufig geschluckt und häufig falsch verschrieben. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Die sogenannten Protonenpumpenhemmer unterdrücken die Produktion von Magensäure. Über eine Million Menschen in der Schweiz nehmen regelmässig oder gelegentlich Säureblocker ein. Nicht zufällig ist deshalb Pantoprazol das am häufigsten verschriebene Generikum und verursacht die höchsten Gesamtkosten für Generika in der Schweiz.