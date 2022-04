Schwedens Mister Corona wechselt nun doch nicht zur WHO

Gesundheit Schwedens Mister Corona wechselt nun doch nicht in die Schweiz zur WHO Anders Tegnell tritt in Schweden ab – und geht zur WHO nach Genf. Das war der Plan. Nun wechselt der umstrittene Mister Corona doch nicht zur internationalen Organisation. 21.04.2022, 07.48 Uhr

Das polarisierende Gesicht der lockeren Corona-Strategie Schwedens: Anders Tegnell. (Archivbild) Keystone

Anders als ursprünglich gedacht wechselt Schwedens international bekannt gewordener Ex-Staatsepidemiologe Anders Tegnell doch nicht zur Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der 66-Jährige sei zwar Anfang März ausgewählt worden, sich als Experte an einem internationalen, mit der WHO zusammenhängenden Auftrag zu beteiligen, teilte die schwedische Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Mittwoch mit. Für den besagten Auftrag habe jedoch leider keine Einigung erzielen werden können. Tegnell werde nun stattdessen internationale Angelegenheiten bei der Gesundheitsbehörde bearbeiten.