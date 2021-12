Studie zeigt: Beziehungen nach zehn Jahren am unglücklichsten

Gesellschaft Neue Studie zeigt: Beziehungen sind nach zehn Jahren am unglücklichsten In einer gross angelegten Studie hat die Universität Bern untersucht, wie sich die Zufriedenheit in der Partnerschaft über die Zeit hinweg entwickelt. Der kritische Punkt kommt nach zehn Jahren. 21.12.2021, 11.06 Uhr

Die ersten zehn Beziehungsjahre sind laut einer neuen Studie die kritischsten. (Symbolbild) Keystone

Nach dem «verflixten siebten Jahr» ist die schwierigste Phase einer Beziehung offenbar noch nicht überstanden. Laut einer neuen Studie der Universität Bern erreicht die Beziehungszufriedenheit erst nach zehn Jahren ihren Tiefpunkt. Erstmals sei es gelungen, typische Entwicklungsverläufe sowohl über die Lebensspanne als auch über die Beziehungsdauer zu identifizieren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Ein Team von Forschenden hat dazu Daten von über 165’000 Personen im Alter von 20 bis 76 Jahren aus insgesamt 165 Einzelstudien zusammengetragen. Was die Beziehungsdauer betrifft, sind die ersten Jahre laut den Forschungsergebnissen die kritischsten, im zehnten Beziehungsjahr erreicht die Zufriedenheit ihren Tiefpunkt. «Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass der Tiefpunkt nur vorübergehend ist», wird Studienautorin Janina Larissa Bühler zitiert. Bis zum zwanzigsten Beziehungsjahr steigt die Zufriedenheit dann wieder an, ehe sie wieder leicht abnimmt.

Zufriedenheit allgemein hoch

Die Meta-Analyse zeigt aber auch, wie sich die Zufriedenheit abhängig vom Alter entwickelt. So nimmt im jungen Erwachsenenalter die Beziehungszufriedenheit ab, bis sie im Alter von 40 Jahren einen Tiefpunkt erreicht. «Die metaanalytischen Ergebnisse zeigen erstmals, dass sich die Midlife Crisis in der Zufriedenheit mit der Beziehung abzeichnet», so Bühler. Wie bei der Beziehungsdauer geht es aber auch hier wieder bergauf. So steigt die Zufriedenheit bis zum 65. Lebensjahr und stabilisiert sich danach auf hohem Niveau.

Trotz der festgestellten Tiefpunkte sei die allgemein gemessene Zufriedenheit «doch relativ hoch», heisst es in der Mitteilung weiter. So unterschritt sie nie 77 Prozent des maximal möglichen Werts. Ebenfalls stellten die Forschenden fest, dass Personen mit Kindern tendenziell unzufriedener sind als jene ohne Nachwuchs. Kaum Einfluss auf die Zufriedenheit hatte derweil das Geschlecht. (agl)