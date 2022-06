Schweizerin erhält Europäischen Erfinderpreis für Krebsimpfstoff

Feuer «Sachschaden wird in die Millionen gehen»: Grossbrand in Rebsteiner Industriegebiet – Feuer breitet sich auf zweite Halle aus

In einer Industriehalle in Rebstein ist ein grosses Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. In der Halle befanden sich Autos, Wohnmobile und sogar eine Wohnung. Verletzt wurde bisher noch niemand.