Forschung EU spricht Schweizer Forschenden 14 Millionen Euro zu Im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms «Horizon 2020» erhalten sieben Schweizer Wissenschafter Preise im Wert von insgesamt 14 Millionen Euro. 09.12.2020, 13.01 Uhr

Einer der Förderpreise unterstützt den Physiker Akitaka Ariga von der Universität Bern und seine Forschung am CERN in Genf. Keystone

(dpo/wap) Drei Preise gehen nach Basel, je zwei nach Bern und Zürich: Die sogenannten «ERC Consolidator Grants» des Europäischen Forschungsrats (ERC) sind mit jeweils rund 2 Millionen Euro dotiert und werden für einen Zeitraum von fünf Jahren gesprochen. Europaweit haben in diesem Jahr 327 Bewerber einen «Grant» erhalten.

In Basel gehen die Gelder in die Bereiche Molekularbiologie, Biomedizin und Chemie. Zu den Gewinnern gehören Nicola Aceto, der sich mit der Prävention von Metastasenbildung bei Brustkrebs befasst, Médéric Diard, der multiresistente E. coli-Bakterien untersucht und Christof Sparr, der an neuen Synthesemethoden für Isomere arbeitet.

In Bern profitieren zwei Forschende von den EU-Geldern: Der Physiker Akitaka Ariga und die Geografin Chinwe Ifejika Speranza. Ariga erforscht am CERN in Genf Neutrinos. Speranza analysiert die Rolle von Waldstücken in den Regenwald- und Savannenzonen westafrikanischer Länder.

An der Universität Zürich gehen die Preise an Judith Burkart, die das Verhalten von Menschenaffen erforscht und daraus Rückschlüsse auf die Evolution des Menschen zu ziehen versucht, und an Jason P. Holland. Dieser arbeitet an der Entwicklung von Krebsmedikamenten.

Die Schweiz ist an «Horizon 2020» finanziell beteiligt, die Zukunft des Programms ist für die Schweiz als Nicht-EU-Land jedoch unsicher. Zuletzt hat sich der Ständerat dafür ausgesprochen, sich am Nachfolgeprogramm mit mehr als sechs Milliarden Franken zu beteiligen.