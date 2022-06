Vorhofflimmern: Omega-3-Kapseln erhöhen Risiko für Herzprobleme

Fischöl Omega-3-Kapseln erhöhen Risiko für Herzprobleme Die beliebten Fischölkapseln mit Omega-3-Fettsäuren sind möglicherweise nicht ganz harmlos: Eine Genfer Studie bestätigt einen Zusammenhang mit Herzproblemen und Hirnschlägen. Peter Walthard 08.06.2022, 10.50 Uhr

Wegen Fischöl auf der «Stroke Unit»? Die von den Omega-3-Gaben verursachten Herzprobleme können zum Hirnschlag führen. (Symbolbild) Keystone

Omega-3-Fettsäuren gehören in der Schweiz zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln. Rund zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung greift regelmässig zu den Kapseln, die meist Fischöl enthalten. Was lange als besonders gesund galt, ist möglicherweise nicht ganz harmlos: Eine Metastudie des Genfer Kardiologen Baris Gencer habe den Verdacht bestätigt, dass der häufige Konsum zu Herzproblemen führen könne, teilte die Schweizerische Herzstiftung am Mittwoch mit.