EU fördert zwölf ETH-Projekte mit über 20 Millionen Franken Der europäische Forschungsrat fördert zwölf für die ETH eingereichte Projekte mit über 20 Millionen Franken. Die Erfolgsquote der Eingaben sei höher als der europäische Durchschnitt. 03.09.2020, 14.12 Uhr

Zwölf Forschungsprojekte der ETH Zürich erhalten Fördermittel des europäischen Forschungsrats. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Bei der diesjährigen Vergabe der sogenannten ERC Starting Grants an Nachwuchsforschende erhalten zwölf ETH-Projekte Fördermittel. Die Projekte werden mit durchschnittlich 1,78 Millionen Schweizer Franken gefördert, schreibt die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich in einer Mitteilung vom Donnerstag. Insgesamt fliessen 21,4 Millionen an die ETH.