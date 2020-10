ETH verschärft Massnahmen: Maskenpflicht ausgeweitet, Apéros und Weihnachtsessen abgesagt Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) verschärft die Coronaschutzmassnahmen für Studierende und Mitarbeitende. Ab sofort wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Und Apéros sind verboten. 16.10.2020, 17.35 Uhr

Feiern verboten: Zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sind Apéros an der ETH Zürich künftig verboten. Alessandro Della Bella/ETH Zürich

(sat) Wie die ETH am Freitag in einem Newsletter schreibt, gilt die Maskenpflicht neu auch an Studierendenarbeitsplätzen sowie in allen Gebäuden. Bereits herrscht in öffentlichen Innenräumen Maskenpflicht. Zudem seien physische Sitzungen nur noch erlaubt, wenn alle eine Maske tragen. Und das Homeoffice wird wieder offiziell empfohlen respektive arbeiten in ETH-Gebäuden sei nur noch wo notwendig erlaubt.