Schweizer Studie zeigt: Corona-Patienten waren oft tagelang ansteckend, bevor sie sich testen liessen

Eine Studie von ETH und Kanton Basel-Landschaft zeigt, dass sich viele Infizierte zu spät testen lassen. Die Autoren raten dazu, den Corona-Test schon bei den ersten leichten Symptomen zu machen.

14.07.2020, 13.03 Uhr

Für die Studie wurden 520 Blutproben ausgewertet. (Symbolbild)

fotolia

(wap) Die Daten beruhen auf einer Analyse der Proben, die Personen in den beiden Testzentren des stark betroffenen Kantons Basel-Landschaft abgegeben hatten. So habe man eine «Biobank» mit 370 Blutproben anlegen können, schreibt der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag in einer Medienmitteilung. Dazu kamen 150 Proben von Blutspendern.