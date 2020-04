ETH Lausanne finanziert ein Dutzend Forschungsprojekte gegen das Coronavirus Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) haben über 40 Forschungsprojekte im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorgestellt. 12 davon werden bisher finanziell unterstützt. 06.04.2020, 19.24 Uhr

Forschende, die sich mit dem Coronavirus befassen, dürfen weiterhin auf dem geschlossenen Campus arbeiten. Keystone

(agl) Die ausgewählten Studien erhalten zehntausende Franken zusätzlich, wie die EPFL am Montag mitteilt. Die Forschenden erhalten zudem Zugang zum ansonsten geschlossenen Campus. Die Forschungsarbeiten sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden und idealerweise in sechs bis neun Monaten Resultate bringen.