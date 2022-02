Bei einer Immunsuppression hilft die Covid-Impfung nur begrenzt

Justiz St.Galler Osterkrawalle: Staatsanwaltschaft erteilt 58 Strafbefehle – zwei Verfahren kommen vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat im Nachgang zu den zwei Freitagskrawallen in der Stadt St.Gallen von Ende März und Anfang April 2021 einen Grossteil der über 100 Verfahren abgeschlossen. In 58 Fällen erging ein Strafbefehl, zwei Verfahren wurden an das zuständige Gericht überwiesen.