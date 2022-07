In Genf wütete Corona - trotzdem geringe Immunität gegen Omikron

Coronavirus In Genf wütete Corona: Fast alle Kinder hatten schon einmal Corona Über 94 Prozent der Genferinnen und Genfer tragen Corona-Antikörper in sich. Die Hälfte verfügt auch über spezifische Antikörper gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Das zeigt eine neue Studie. Aktualisiert 28.07.2022, 16.50 Uhr

Corona hat sich in Genf stark verbreitet. Fast die gesamte Bevölkerung trägt Antikörper in sich. Keystone

Das Coronavirus hat stark unter der Genfer Bevölkerung gewütet: 29 Monate nach Beginn der Pandemie tragen 93,8 Prozent der Genferinnen und Genfer Corona-Antikörper in sich. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Genfer Universitätsspitals (HUG), der Genfer Universität und der ETH Lausanne (EPFL). Unter Senioren ab 75 Jahren betrage die Quote gar 97,7 Prozent.