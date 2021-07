Neuer Bluttest zeigt Schutz gegen neue Virusvarianten

Coronavirus Gut geschützt gegen die neuen Varianten? Ein Test von Schweizer Forschern zeigt es Forscher aus der Westschweiz haben einen neuen Bluttest entwickelt. Dadurch lässt sich einfach bestimmen, wie gut jemand gegen neue Coronavarianten geschützt ist. 14.07.2021, 10.34 Uhr

Entwickelt wurde der Test von den Lausanner Universitätsspitälern und der ETH Lausanne. CHUV/EPFL

Durch Bluttests lassen sich Antikörper gegen das Coronavirus in der Blutbahn eines Patienten nachweisen. Nun haben Forscher der Lausanner Universitätsspitäler (CHUV) und der ETH Lausanne (EPFL) einen neuen Test entwickelt, der empfindlich genug ist, um die Menge der SARS-CoV-2 neutralisierenden Antikörper im Blut zu messen, wie die beiden Institute am Mittwoch bekanntgaben. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift «Science Translational Medicine» veröffentlicht.