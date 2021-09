Schweizer Studie zu Corona: Schwerer Verlauf genetisch bedingt

Corona Studie mit Schweizer Beteiligung: Schwere Covid-Verläufe auch genetisch bedingt Ob eine Covid-19-Erkrankung schwer verläuft oder nicht, hängt möglicherweise von den Genen ab. Dies legt eine Studie mit Schweizer Beteiligung nahe. 06.09.2021, 08.31 Uhr

Oft entscheiden die Gene, ob eine Covid-19-Erkrankung leicht oder schwer verläuft: Dies ergab eine Studie mit Schweizer Patienten. Keystone

Für die Studie sind über 400 erwachsene Patienten aus Deutschland, Spanien und der Schweiz untersucht worden, wie das Kantonsspital Baden am Montag in einer Mitteilung schreibt. Anfang September wurde die Studie in einer renommierten Fachjournal der Lancet-Gruppe veröffentlicht. Entscheidend sind demnach Gene, die dem Immunsystem helfen, zwischen körpereigenem und körperfremdem Gewebe zu unterscheiden.