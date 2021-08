Corona: Erkrankte der dritten Welle sind jünger

Corona-Intensivpatienten Erkrankte der dritten Corona-Welle waren jünger und hatten mehr Vorerkrankungen Die kritisch kranken Patienten der dritten Welle unterscheiden sich deutlich von denjenigen der ersten und zweiten Welle: Sie waren jünger und litten vermehrt an Vorerkrankungen. 03.08.2021, 09.46 Uhr

Die Patienten auf den Intensivstationen waren in der dritten Corona-Welle jünger. (Symbolbild) Keystone

Die Patienten auf den Intensivstationen in den Schweizer Spitälern haben sich im Verlauf der Coronapandemie verändert: Die kritisch kranken Patienten der dritten Welle unterscheiden sich markant von denjenigen, die in der ersten und zweiten Welle auf den Intensivstationen lagen. Das zeigt eine Auswertung des am Universitätsspital Zürich angesiedelten RISC-19-ICU Registers, wie das Universitätsspital am Dienstag mitteilte. Die Ergebnisse wurden in «Swiss Medical Weekly» publiziert.

So waren die Patienten im Frühling 2021 im Durchschnitt fünf Jahre jünger, hatten einen höheren Body-Mass-Index und litten vermehrt an Vorerkrankungen – vor allem an der koronaren Herzkrankheit, wie es weiter heisst. Zwar erlitten sie tendenziell schwerere Formen von Lungenversagen (ARDS), dafür konnten sie ihren Krankheitszustand mit der Funktion der anderen Organsysteme besser kompensieren. Allerdings wisse man von jungen Patienten mit einem schweren ARDS, dass nur etwa die Hälfte nach einem Jahr wieder voll arbeitsfähig sei.

Jüngere reagieren nicht weniger, aber anders auf das Virus

Nicht nur die Altersverteilung habe sich zu den jüngeren Patienten hin verschoben, auch die absolute Zahl der jüngeren Patienten auf den Intensivstationen habe deutlich zugenommen. «Die Unterschiede, die wir in der dritten Welle beobachten können, hängen wahrscheinlich zu einem grossen Teil mit der nationalen Impfkampagne zusammen», wird Matthias Hilty, Leiter des RISC-Registers und Hauptautor der Studie, zitiert.

Aber nicht nur: Der überproportionale Anstieg der absoluten Zahl an jungen Intensivpatienten zusammen mit dem vermehrten Auftreten von Vorerkrankungen und der erhöhten Schwere der Lungenerkrankung deute darauf hin, dass diese Personen nicht einfach weniger, sondern anders auf das Corona-Virus reagieren als die Patienten der ersten und zweiten Welle. Das könnte auch mit veränderten Viruseigenschaften zusammenhängen. «Dies gibt Anlass zur Vorsicht und sollte in der weiteren Planung zur öffentlichen Gesundheit und der Impfstrategie berücksichtigt werden.»

Für die Studie wurden die Daten von den 1829 Patienten ausgewertet, die auf einer Intensivstation lagen. 1690 davon wurden vor dem 1. Februar in den Spitälern aufgenommen und zählen daher zur ersten und zweiten Welle. Zur dritten zählen 139 Patienten. (abi)