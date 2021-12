Studie belegt Ansteckungen wegen schlechter Lüftung an Schulen

Corona Graubünden stellt mehr Ansteckungen in schlecht gelüfteten Klassenzimmern fest Ein Grossteil der Coronainfektionen an Bündner Schulen passieren in Klassenzimmern, die schlecht gelüftet sind. Dies zeigt eine Pilotstudie des Kantons. 09.12.2021, 10.26 Uhr

Die Luftqualität in Klassenzimmern beeinflusst das Ansteckungsgeschehen signifikant. (Symbolbild) Keystone

Die Luftqualität in Klassenzimmern hat einen signifikanten Einfluss auf das Ansteckungsgeschehen an den Schulen. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Pilotstudie des Kantons Graubünden. Für diese wurde die Luftqualität in 150 Klassenzimmern gemessen und mit den Resultaten der Coronatests der betroffenen Klassen verglichen. Das Resultat: Je höher der CO2-Gehalt und damit die ausgeatmete Luft im Zimmer ist, desto mehr Kinder und Lehrer stecken sich an.

Die verweist auf die grosse Rolle, die Aerosole bei der Übertragung des Virus spielen. Dies sind frei in der Luft schwebende Partikel, die sich ähnlich im Raum verteilen wie Dampf oder Rauch, aber nicht sichtbar sind. Je länger sich eine Person in einem schlecht gelüfteten Raum aufhält, desto grösser das Ansteckungsrisiko: «Der Pilotversuch in Graubünden weist diesen Zusammenhang nun erstmals auch statistisch nach», heisst es in der Mitteilung.

Der Kanton fordert die Schulen auf, für eine regelmässige Lüftung zu sorgen. «Um die aktuelle Pandemiewelle zu bekämpfen ist es äusserst wichtig, dass die Luftqualität in vielen Bündner Klassenzimmern verbessert wird», so die Mitteilung weiter. (wap)