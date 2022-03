Borkenkäfer: Im Sommer 2021 wurde weniger Käferholz gefällt

Borkenkäfer Der Regensommer verschaffte den Nadelwäldern eine Verschnaufpause Der nasskalte Sommer 2021 war schlecht für den Borkenkäfer und deshalb gut für die Schweizer Waldbesitzer: Sie mussten deutlich weniger vom Käfer geschädigte Bäume fällen als in den Vorjahren. 16.03.2022, 12.54 Uhr

Im vergangenen Sommer fielen dem Borkenkäfer weniger Bäume zum Opfer als sonst. Keystone

Die Fällungen von Käferholz im Sommer hat sich 2021 auf 389'000 Kubikmeter halbiert, die Zahl der Befallsherde hat deutlich abgenommen, und in den Käferfallen wurden deutlich weniger Borkenkäfer gefunden als in den Vorjahren 2019 und 2020. Diese Bilanz veröffentlichte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) am Mittwoch.