akw Kernkraftwerk Mühleberg: Rückbau ist trotz Pandemie auf Kurs Die BKW zieht eine positive Bilanz des ersten Jahres, in dem sich das Kernkraftwerk Mühleberg im Rückbau befindet. Die Arbeiten seien trotz Pandemiekrise gut vorangekommen. 16.12.2020, 10.12 Uhr

Mammutprojekt: Mühleberg ist das erste Kernkraftwerk der Schweiz, das rückgebaut wird. zvg

(wap) Seit dem 19. Dezember 2019 produziert das Kernkraftwerk Mühleberg keine Elektrizität für das Schweizer Stromnetz mehr, seit dem 6. Januar 2020 läuft der Rückbau. Seither seien mehrere Meilensteine erreicht worden, gab die Betreiberfirma BKW am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekannt. Die radioaktiven Brennelemente seien in ein mit Wasser gefülltes Lagerbecken überführt worden, dass an eine unabhängige Kühlung angeschlossen sei.