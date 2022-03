«100 Naturjuwelen» Zum 100. Geburtstag: Birdlife lanciert Aufwertungsprojekt Zu seinem 100-jährigen Bestehen lanciert Birdlife Schweiz eine Naturschutzaktion. Schweizweit sollen an über 100 Standorten wertvolle Lebensräume für die Biodiversität aufgewertet werden. 04.03.2022, 17.52 Uhr

Birdlife wertet zum Jubiläum an über 100 Standorten Lebensräume für die Biodiversität auf. (Symbolbild) Keystone

Die Naturschutzorganisation Birdlife feiert heuer ihren 100. Geburtstag. 1922 noch unter dem Namen «Schweizerisches Landeskomitee für Vogelschutz SLKV» gegründet, setzt sich Birdlife seither für den Erhalt und die Förderung der Natur ein, insbesondere für Vögel und ihre Lebensräume. Nun lanciert die Organisation zu ihrem Jubiläum eine Naturschutzaktion unter dem Namen «100 Naturjuwelen».

Ziel der Aktion ist es an über 100 Standorten landesweit wertvolle Lebensräume für die Biodiversität aufzuwerten, wiederherzustellen oder neu zu schaffen, wie Birdlife am Freitag mitteilte. In diesem Zusammenhang werden 1000 Bäume gepflanzt, 2500 Büsche und Hecken gesetzt, 250 Kleinstrukturen errichtet und 20 Hektaren Blumenwiesen und Buntbrachen geschaffen. So soll laut Mitteilung ein «Mosaik aus Naturjuwelen» für die Schweiz entstehen.

Als exemplarisches Projekt nennt die Naturschutzorganisation die Aufwertung des Rosshänggibachs im bernischen Burgdorf. 400 Meter eines mehrheitlich kanalisierten Bachabschnittes sollen dabei aufgewertet werden. Steine und Totholz sollen das Mäandrieren des Bachs fördern und Kleinstrukturen an den Ufern sind für wärmeliebende Tiere wie die Ringelnatter und diverse Echsen geplant. Weiter sollen zwei Teiche für Amphibien entstehen. (dpo)