Zurich Film Festival: Goldenes Auge für Charlotte Gainsbourg

Zurich Film Festival Auszeichnung: Goldenes Auge für Schauspielerin Charlotte Gainsbourg Das Zurich Film Festival verleiht Charlotte Gainsbourg ein Goldenes Auge für ihre Karriere. Die Schauspielerin nimmt im September den Preis am Festival entgegen und stellt ihren neuen Film vor. 23.08.2022, 11.33 Uhr

Wird im September die Auszeichnung für ihre Schauspielkarriere in Zürich entgegennehmen: Charlotte Gainsbourg. Keystone

Zürich darf sich im Herbst auf den Besuch von Charlotte Gainsbourg freuen: Die französisch-britische Schauspielerin wird am Zurich Film Festival mit dem Goldenen Auge für ihre Karriere ausgezeichnet, wie die Festivalleitung am Dienstag mitteilt. Die 51-jährige Gainsbourg wird am 26. September den Preis in der Limmatstadt entgegennehmen und zusammen mit der australischen Schauspielerin Rebel Wilson ihren neuen Film «The Almond and the Seashore» vorstellen.