Lichtspektakel am Bundeshaus widmet sich dem Klimawandel

Stadt St.Gallen «Das musste ja so kommen mit diesen Autoposern»: 26-Jähriger fährt BMW zu Schrott und verletzt eine Person – Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstagabend kam in der Stadt St.Gallen zu einem Unfall: Gemäss Zeugenaussagen ist ein junger BMW-Lenker zu schnell gefahren, hat in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ein anderes Auto gerammt. Die Stadtpolizei zeigt ihn unter anderem auch wegen Beschimpfung sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte an.