Verband empfiehlt, Grossveranstaltungen bis Mitte Juli um ein Jahr zu verschieben Der Branchenverband der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter SMPA legt seinen Mitgliedern nahe, Veranstaltungen, die bis Mitte Juli stattfinden, in Eigenregie um ein Jahr zu verschieben. 23.04.2020, 16.53 Uhr

Der Verband der Konzert- und Festivalveranstalter empfiehlt seinen Mitgliedern, Veranstaltungen bis Mitte Juli zu verschieben. (Symbolbild) Urs Bucher

(agl) Der Verband SMPA nehme nun das Heft selbst in die Hand, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Der Bundesrat werde wohl erst nach seiner Sitzung am 29. April über Grossveranstaltungen informieren. Dies sei aber für etliche Kultur- Sport und Freizeitveranstaltungen zu spät.