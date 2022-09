«Sing meinen Song»: Diese Stars machen bei der 4. Staffel mit

«Jung, wild & sexy» feiert Comeback

Vor über zehn Jahren zeigte die Sendung «Jung, wild & sexy», was (oder mit wem es) die jungen Schweizerinnen und Schweizer in ihrem Nachtleben trieben. In bester Erinnerung bleibt dabei der Aargauer Cyril und sein Motto «Ran an die Möpse!»

Nun kehrt das Format wieder auf die Bildschirme zurück. Ab Herbst zeigt der CH-Media-Streamingdienst oneplus «Jung, wild & sexy: Refilled». Dabei begleitet die Kamera elf junge Erwachsene auf Schritt und Tritt bei ihrem Partyleben auf Zypern. (chm)